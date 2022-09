Bolsonaro avalia ir a Londres para o funeral da rainha Elizabeth

Iniciativa é apoiada pelo núcleo da campanha de reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto em função da exposição midiática decorrente da cerimônia fúnebre edit

247 - O Palácio do Planalto avalia a possibilidade de Jair Bolsonaro (PL) viajar para Londres para o funeral da rainha Elizabeth II. Segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, assessores já acionaram o Itamaraty visando buscar maiores informações sobre os detalhes da cerimônia, incluindo a data, que ainda não foi definida. A iniciativa é apoiada pelo núcleo da campanha de reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto.

“Há todo um contexto favorável: ele aparecerá como chefe de estado, cercado de chefes de estado. Enquanto o Lula ficará de fora. Isso reforça a imagem do presidente como líder”, disse um assessor, de acordo com a reportagem.

“Por enquanto, existe essa movimentação. Nada está confirmado, até porque nem convite oficial foi enviado pelo Palácio de Buckingham ao governo brasileiro”, ressalta o colunista.

Na quinta-feira (8), Bolsonaro decretou luto oficial de três dias em todo o país "em sinal de pesar pelo falecimento de Sua Majestade."

