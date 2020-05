Bolsonaro avalia pronunciamento em rede nacional para decretar fim do isolamento social

Em atitude genocida, Bolsonaro estuda anunciar fim do confinamento neste fim de semana, após demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde edit

Revista Fórum - Em uma atitude genocida, Jair Bolsonaro avalia fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV neste fim de semana decretando o fim do isolamento social. A informação corre nos bastidores do Planalto em meio à repercussão da demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde e foi divulgada por Merval Pereira, na GloboNews.

Nos últimos dias, Bolsonaro tem aumentado o tom contra o fim do isolamento social, recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) que vem sendo seguida pela maioria absoluta dos países para enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ele já teria informado a ministros que a partir de junho vai suspender o isolamento social, mas o anúncio pode ser antecipado.

