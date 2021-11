Bolsonaro bateu boca com francês sobre Amazônia: "idiota"

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Flávia Said, Metrópoles - Em transmissão ao vivo feita nesta sexta-feira (19/11), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) relatou uma discussão que teria tido com um homem francês sobre a Amazônia em uma loja em Lisboa, Portugal, e ignorou notícias sobre o aumento no desmatamento no Brasil.

“De repente chega um cara, nada contra baixinho, barrigudo, cabeludo e barbudo. Nada contra esses caras aí, tá? Parecia lá um anãozinho. Começou a falar em francês, eu entendi que era francês. não sei falar em francês, traduz aí: ‘Ah, ele tá falando pra você parar de tocar fogo na Amazônia’. A resposta que deu para eles não posso dizer para vocês aqui. Traduz pra esse picareta, esse mané aí: eu quero saber das florestas da França, eu quero saber qual a energia da França, qual a fonte, eu quero saber se tem mata ciliar na França, se estão fazendo reflorestamento”, contou.

Nessa quinta-feira (18/11), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que o desmatamento nos 12 meses entre agosto de 2020 e julho de 2021 foi o maior para esse intervalo de tempo desde 2006.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE