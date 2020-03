Bolsonaro boicota Witzel e agrava crise no Rio de Janeiro

Em uma relação marcada por conflitos, Jair Bolsonaro proibiu ministros de receber Witzel, desacelerou repasses federais e inviabilizou pleitos no congresso. Witzel defendeu o impeachment do atual inquilino do Palácio do Planalto. edit

247 - Segundo informação da revista Veja, o governador Wilson Witzel (PSC), do Rio de Janeiro, foi alvo de mais um boicote promovido por Jair Bolsonaro. Entre tantas medidas, Bolsonaro proibiu ministros de receber Witzel, além de desacelerar repasses federais e inviabilizar pleitos no congresso.

Os boicotes direcionados contra o estado do Rio de Janeiro contribuem para intensificar o cenário caótico, marcado também pelo novo coronavírus.

Nesta quarta-feira (11), Witzel tinha audiências com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e com o líder do Congresso, Eduardo Gomes, para debater um projeto importante e pautado no próprio governo federal. Segundo o governador, tanto Eduardo quanto Fernando desmarcaram a conversa no último momento, a pedido do Planalto.

A relação conflituosa entre Jair Bolsonaro e o governador do Rio de Janeiro começou há alguns meses, e se intensificou quando Witzel defendeu o impeachment do atual inquilino do Palácio do Planalto.