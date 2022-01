Bolsonaro cancela participação na abertura do STF

Apoie o 247

ICL

247, com Metrópoles - Um dia antes da abertura oficial do Ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou sua participação no evento. O chefe do Executivo federal havia confirmado presença na cerimônia, que será realizada de maneira virtual nesta terça-feira (1°/2). A participação foi cancelada via cerimonial.

Na semana passada, Bolsonaro faltou ao depoimento marcado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, na PF, no âmbito do inquérito que investiga o suposto vazamento de informações sigilosas do TSE durante uma transmissão ao vivo feita pelo chefe de governo.

Leia a íntegra no Metrópoles.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE