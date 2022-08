Bolsonaro cancela evento na Fiesp no dia de ato pela democracia

Bolsonaro também havia marcado para 11 de agosto um jantar com grandes empresários que participam do grupo Esfera Brasil edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) desmarcou nesta quarta-feira, 3, sua presença em um jantar com grandes empresários em São Paulo agendado para o dia 11 de agosto, dia em que a Faculdade de Direito da USP vai fazer um ato em defesa da democracia, no Largo de São Francisco, no centro da capital paulista.

O ato terá a leitura da "Carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito", que conta já com 711 mil adesões.

No mesmo local, haverá o lançamento do manifesto "Em Defesa da Democracia e da Justiça", organizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e que já conta com a adesão de entidades como a Febraban e da FecomercioSP.

Bolsonaro havia marcado para o mesmo dia sua participação em evento na Fiesp, sobre diretrizes prioritárias para o governo, e um jantar com grandes empresários que participam do grupo Esfera Brasil.

O governo não revelou o motivo do cancelamento do jantar e não há previsão para que o encontro seja remarcado. Segundo o jornalista Valdo Cruz, da Globonews, empresários bolsonaristas fizeram uma apelo a Bolsonaro para que ele cancelasse o encontro . Segundo os empresários, eles poderiam ser “classificados de representantes do setor privado que apoiam Bolsonaro em suas críticas ao sistema eleitoral e aos manifestos em defesa”, diz a reportagem.

