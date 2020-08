‘Bolsonaro carrega 100 mil mortos nas costas’, denuncia Rui Costa Pimenta

“É peso suficiente para fazer desabar qualquer governo”, avalia o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, que lembra, no entanto, como a narrativa do governo é distorcida com fake news. Assista na TV 247 edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, analisou a situação do Brasil e do governo de Jair Bolsonaro com o alcance de 100 mil mortos pela pandemia do novo coronavírus. À TV 247, ele afirmou que a catástrofe sanitária mostra que Bolsonaro “é capaz de qualquer coisa pelos seus objetivos políticos”.

“Ele está carregando nas costas mais de 100 mil cadáveres. É peso suficiente para fazer desabar qualquer governo”, avaliou, ao denunciar a ingerência do governo com a pandemia. O presidente do PCO destacou, entretanto, que apesar da “máquina de descaso”, o chefe do Planalto ainda mantém uma aparência por conta da desinformação constante e da política “sem rumo” da esquerda.

Bolsonaro tratou a pandemia “como um psicótico”, ressaltou. “Se o governo não tem oposição, com um louco no governo, um fascista, ele vai nadar de braçada”, completou Rui, que defende mobilizações contra o descaso das autoridades.

O jornalista também comentou a informação, revelada pela revista Piauí, de que Bolsonaro cogitou dar um golpe no País em maio deste ano; a nomeação do ex-presidente golpista Michel Temer para representar o Brasil no Líbano; e ainda o julgamento da suspeição do ex-juiz Sergio Moro no Supremo Tribunal Federal (STF).

