Bolsonaro chama famoso ponto turístico da Itália de 'Torre de Pizza' (vídeo)

Durante discurso no leilão do 5G, Bolsonaro se referiu à Torre de Pisa, na Itália, de "Torre de Pizza" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro voltou a cometer gafe - não se sabe se intencional - trocando o nome da Torre de Pisa ao comentar sua viagem à Itália, realizada nos últimos dias. Bolsonaro chamou o tradicional ponto turístico italiano de "Torre de Pizza".

"Eu ando pelo Brasil, pelo mundo também. Estive há pouco na Itália. Todo o percurso fiz de carro, total (de) duas horas, tinha internet. Mas me marcou quando fui visitar a Torre de Pizza. Um garoto perguntou: "E a Amazônia? Está pegando fogo?", disse Bolsonaro, durante o leilão do 5G.

Durante a viagem à Itália, Bolsonaro também virou piada ao trocar o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o do ator e humorista Jim Carrey.

PUBLICIDADE

TORRE DE PIZZA pic.twitter.com/2zwOzGyNZZ — No Context Luideverso (@luideverso) November 4, 2021

PUBLICIDADE