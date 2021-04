Bolsonaro chama povo à “guerra”: “Sei onde está o câncer do Brasil”

247 - Em sua live semanal, nessa quinta-feira (15), Jair Bolsonaro afirmou que, se "o povo" tiver consciência sobre alguns acontecimentos no Brasil, uma "guerra" será vencida. Ele não detalhou o que seria ou contra quem seria a guerra. Bolsonaro disse que "sabe o que tem de fazer" e que "sabe onde está o câncer do Brasil".

"Eu sei o que tem que fazer. Dentro das quatro linhas da Constituição. Se o povo cada vez mais se inteirar, se informar, cutucar seu vizinho e começar a mostrar para ele qual o futuro do nosso Brasil, a gente ganha essa guerra", afirmou.

"Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta a sua normalidade. Estamos entendidos? Se alguém acha que eu tenho que ser mais explícito, lamento", acrescentou.

De acordo com Bolsonaro, a "briga" de alguns governadores não é contra o vírus, mas contra ele. "E eu quero saber o que que vai esperar, o que esse futuro governante pode esperar do Brasil, caso ele ganhe as eleições no futuro com esse tipo de política de terra arrasada que estão fazendo no Brasil. Lamento muito pelo futuro do nosso Brasil", declarou.

