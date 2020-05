Bolsonaro chamou prefeito de Manaus de “vagabundo”, segundo fontes que viram vídeo de reunião

247 - Segundo fontes que assistiram ao vídeo da reunião ministerial no Palácio do Planalto em 22 de abril, Jair Bolsonaro chamou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), de “vagabundo”. A capital do Amazonas está com os sistemas de saúde e funerário colapsados devido à pandemia do coronavírus.

De acordo com informações do jornalista Matheus Leitão , em sua coluna na Veja, a frase teria sido a seguinte: “aquele ‘vagabundo’ do prefeito de Manaus, que está abrindo cova coletiva para enterrar gente e aumentar o índice da Covid. Vocês sabem filho de quem ele é, né?”. Bolsonaro então riu em seguida, segundo as fontes.

Diversos trechos da reunião já foram vazados, entre eles de declarações em que ele falava em “guerra” aos governadores e também em armar a população contra os governantes dos estados. Em outro momento, Bolsonaro pediu aos ministros que salvassem o governo , porque se ele caísse, cairiam todos.

