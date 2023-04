Bolsonaro chega à sede da PF para depor sobre atos terroristas de 8 de janeiro

Ex-mandatário foi incluído no inquérito após compartilhar um vídeo em que sugeriu, sem provas, que a eleição do presidente Lula havia sido fraudada pelo STF e TSE edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) chegou por volta de 8h50 da manhã desta quarta-feira (26) na sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento no âmbito do inquérito que investiga os autores intelectuais dos ataques golpistas às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. A oitiva foi marcada na quinta-feira da semana passada (20) por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O ex-mandatário foi incluído no inquérito após compartilhar um vídeo em que sugeriu, sem provas, que a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi fraudada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é suspeito de instigar os atos terroristas de janeiro e também deverá prestar explicações sobre sua possível participação na produção da "minuta do golpe", além da inação em relação aos acampamentos golpistas e sua viagem aos Estados Unidos dias antes dos ataques.

Jair Bolsonaro já foi ouvido pelos investigadores em 5 de abril, em relação ao escândalo das joias sauditas introduzidas ilegalmente no Brasil e que ele tentou se apropriar.

