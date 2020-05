Bolsonaro cita fala de Nobel de Química para criticar isolamento

No mesmo dia em que volta a causar aglomerações e a se reunir sem máscara com eleitores, Jair Bolsonaro citou o bioquímico britânico Michael Levitt, ganhador do Nobel de Química, que fez críticas ao isolamento social. O estudioso afirmou que o lockdown imposto no Reino Unido pode não ter salvado vidas edit

247 - Jair Bolsonaro citou neste sábado (30) o bioquímico britânico Michael Levitt, ganhador do Nobel de Química, que fez críticas ao isolamento social. O estudioso afirmou ao jornal The Telegraph, no sábado (23), que o lockdown imposto no Reino Unido pode não ter salvado vidas e até ter custado mais do que outras medidas.

Mais uma vez, Bolsonaro contraria recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que vê o isolamento social como uma medida fundamental no combate ao coronavírus, enquanto a Comunidade Científica não desenvolver uma vacina para a doença, que deixa o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de confirmações (469,5 mil casos), atrás apenas dos Estados Unidos (1,8 milhão), de acordo com a plataforma Worldometers.

- Como muitos profissionais, Nobel de Química e as consequências das medidas de isolamento. pic.twitter.com/u50bCOdpj0 May 30, 2020

Mesmo na pandemia do coronavírus, Bolsonaro saiu do Palácio do Alvorada e decolou de helicóptero a Abadiânia, em Goiás, onde causou aglomeração.

Ele chegou a levar uma máscara, mas não a utilizou enquanto trocava apertos de mão e posava para fotos com populares. Pegou uma criança no colo e conversou com pessoas sem o equipamento de proteção.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.