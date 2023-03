Bolsonaro cita Zema e Tarcísio como seus possíveis sucessores

No voo de volta ao Brasil, Bolsonaro foi questionado sobre quem poderia “comandar a direita e tirar a esquerda e Lula do poder” e lembrou dos dois governadores edit

247 - Segundo relato postado no Twitter nesta quinta-feira (30) pela ativista Beta Bastos, Jair Bolsonaro (PL) citou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo-MG), e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como possíveis herdeiros de seu espólio para "comandar a direita e tirar a esquerda e Lula do poder".

"No voo com Bolsonaro o empresário Rafael Danigno, de 38 anos, de Brasília, perguntou se o ex-presidente apoiaria uma outra liderança para 'comandar a direita e tirar a esquerda e Lula do poder', e citou como exemplos os governadores de MG, Romeu Zema (Novo); e de SP, Tarcisio de Freitas (Republicanos). Danigno contou que o ex-presidente respondeu a ele 'estar aberto'", contou Bastos.

