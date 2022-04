Bolsonaro cogita demitir Carlos França do comando do Itamaraty

Bolsonaro estaria descontente com posições do ministro de Relações Exteriores em temas recentes e troca de comando na diplomacia brasileira é questão de tempo, diz a coluna Radar edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro está sendo aconselhado a encontrar um novo ministro de Relações Exteriores para substituir Carlos França. Segundo a coluna Radar, da Veja, Bolsonaro estaria descontente com as posições do Itamaraty em temas recentes no Conselho de Segurança da ONU.

"A situação do chanceler se deteriorou no Planalto nos últimos meses e piorou bastante nas últimas semanas, quando o Brasil não seguiu países árabes — além de Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido — numa discussão no Conselho de Segurança da ONU que condenava ações terroristas no Oriente Médio. Bolsonaro, ao ser cobrado sobre a posição da diplomacia brasileira, sequer havia sido informado pelo chanceler do assunto", afirma a revista.

Para desfazer o mal estar criado com a posição brasileira, Bolsonaro enviou o almirante Flávio Rocha, secretário Especial de Assuntos Estratégicos, aos Emirados Árabes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE