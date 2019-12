Bolsonaro cogita nomear Damares para a Secretaria de Cultura

247 - O governo Bolsonaro está prestes a promover nova mudança na área da Cultura.

O atual secretário Roberto Alvim poderá ser substituído por Damares Alves, atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Sob a condição do anonimato, auxiliares do ministério de Damares disseram à coluna Radar, da Veja, que a equipe da ministra já foi avisado pelo Planalto das intenções de Bolsonaro e aguarda a confirmação do plano, informa o DCM.

Damares é notória ultraconservadora, ligada a igrejas neopentecostais. Já Roberto Alvim se envolveu em controvérsias ao atacar um dos maiores nomes da Cultura bfrasileira, a atriz Fernanda Montenegro.