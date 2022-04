Bolsonaro coloca almirante Flávio Rocha como seu interlocutor junto ao STF

O militar teria se reunido com o ministro Dias Toffoli antes mesmo da concessão do indulto a Daniel Silveira edit

247 - Diante da crise provocada por Jair Bolsonaro ao passar por cima da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), perdoando o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) da punição imposta pela Corte de 8 anos e 9 meses de prisão, o Planalto escalou o Secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência, o almirante Flávio Rocha, para ser o interlocutor junto à Corte.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, o almirante "tem tentado atuar como bombeiro na relação de Jair Bolsonaro com o Supremo, mesmo diante da recusa do presidente de baixar a fervura".

O militar teria se reunido com o ministro Dias Toffoli antes mesmo da concessão do indulto a Daniel Silveira.

Ao lado de Braga Netto, ministro da Defesa e cotado para vice na chapa à reeleição, Flávio Rocha foi consultado por Bolsonaro antes de conceder o indulto a Daniel Silveira e a estratégia que pretendia adotar em relação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

