'Bolsonaro começa a fazer política como ela é', diz Ricardo Barros sobre aproximação com centrão

Ricardo Barros (Progressistas-PR), afirmou que assumiu a posição de líder do governo "justamente na hora em que o presidente Bolsonaro se articula com a política como ela é"

247 - O novo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (Progressistas-PR), que foi ministro da Saúde de Michel Temer, definiu a aproximação do governo Jair Bolsonaro com o chamado "centrão" como sendo a articulação com "a política como ela é".

"Nós tivemos um início de governo onde o presidente Jair Bolsonaro vinha numa dicotomia entre a velha política e a nova política. Se relacionou inicialmente com frentes parlamentares da Câmara e do Senado, e nomeou ministros indicados por essas frentes", disse Barros,

em entrevista ao jornalista Fernando Rodrigues exibida no SBT Brasil.

Segundo ele, desde fevereiro Bolsonaro começou a dialogar com presidentes de partidos, com líderes partidários, e mudou o eixo da articulação política.

