Bolsonaro começa aparelhamento do Superior Tribunal Militar com indicação para vaga da Marinha

247 - Jair Bolsonaro deverá indicar um novo nome para compor o Superior Tribunal Militar (STM) em meio a crise aberta pela troca no comando do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, o que abre espaço para o aparelhamento do órgão. A indicação será feita pela vaga aberta com a aposentadoria do ministro almirante de esquadra Marcus Vinicius Oliveira, que antecipou sua saída em um ano. Oliveira anunciou sua aposentadoria no dia 19 de março.

Segundo o blog do jornalista Guilherme Amado, da revista Época, Bolsonaro também deverá indicar um novo membro do Exército para uma segunda vaga na Corte até julho do próximo ano, quando o ministro general Luis Carlos Gomes Mattos irá se aposentar.

