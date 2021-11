Bolsonaro compara eleição a self-service: “10 produtos, 8 tóxicos e estragados”

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro comparou os demais pré-candidatos à eleição presidencial de 2022 à “produtos estragados” servidos em restaurantes self-service. “O que eu vejo nas eleições é que é um self-service. Tem uns 10 produtos na mesa. Tem uns oito tóxicos, né? Tem uns oito estragados”, disse Bolsonaro a apoiadores nesta segunda-feira (22), de acordo com o Metrópoles.

“Até pouco tempo, ninguém sabia de nada. Nem direita. A direita não existe ainda, está em formação. Tem aparecido os falsos conservadores, aparecido bastante. Bastante, não: uns conhecidos aí”, completou.

As declarações foram registradas por um canal bolsonarista no YouTube. O jogador de vôlei Maurício Souza, demitido do Minas Tênis Clube em função de uma postagem homofóbica, estava ao lado de Bolsonaro.

