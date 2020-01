Bolsonaro compartilha fake news produzida por Weintraub, o ministro que assassina a língua portuguesa

247 – Jair Bolsonaro decidiu demonstrar que Abraham Weintraub, o ministro da educação que escreve "imprecionante" e confunde "kafta com Kafka", está prestigiado em seu governo. Em vez de demitir um ministro da Educação que não conhece os rudimentos elementares da língua portuguesa, o que por si só já é uma humilhação para todos os estudantes e professores do Brasil, Bolsonaro decidiu compartilhar um vídeo de Weintraub em que ele espalha mais uma mentira: a de que concursos públicos no Brasil são feitos para aprovar pessoas de esquerda. "De repente, você tem que achar que o errado é bonito", diz Weintraub, o assassino da língua portuguesa. Confira o post de Bolsonaro neste link.