Bolsonaro condena derrubada e desmonetização de perfis de direita que propagam fake news: 'defendem a família'

247 - Jair Bolsonaro criticou a derrubada de perfis bolsonaristas e canais de extrema direita que disseminam fake news pelas plataformas de redes sociais. “Temos assistido à derrubada de páginas no Facebook, à desmonetização de outras, mas só de gente do nosso lado, gente que defende a família, defende os bons costumes, que quer briga por liberdade. Agora, o outro lado não. Então, é um cerceamento muito forte contra a gente”, disse Bolsonaro nesta segunda-feira (17) durante entrevista à uma rádio do Espírito Santo, de acordo com o Metrópoles.

“Nós queremos é simplesmente cumprir o que determina a nossa Constituição: liberdade total. E se alguém falar demais, ele responde por calúnia, difamação ou injúria, nunca com prisão”, completou. Sem provas, ele disse, ainda, que, existe um “poderio ditatorial da esquerda” por trás das medidas restritivas adotadas pelas plataformas. “Esta sanha, esse poderio ditatorial de controlar as pessoas tem crescido e a esquerda tem ganhado muito com isso, em detrimento das opiniões da direita”, afirmou.

Na semana passada, o Twitter, removeu diversas postagens do pastor Silas Malafaia atacando a vacinação de crianças. O perfil do empresário bolsonarista Luciano Hang também foi suspenso recentemente por difundir fake news.

