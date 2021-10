Bolsonaro confirma valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil e minimiza temor de furo no teto de gastos

Parte do auxílio será pago dentro do teto de gastos e parte fora, apesar de Jair Bolsonaro ter dito que "ninguém vai furar teto" para bancar o Auxílio Brasil, no valor de R$ 400 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou nesta quarta-feira (20), em evento no Ceará, que o Auxílio Brasil terá pagamentos mensais de R$ 400. De acordo com ele, o programa não vai furar o teto de gastos, que limita os gastos da União à inflação do ano anterior. O relato dele foi publicado pela CNN Brasil.

"Temos a responsabilidade de fazer com esses recursos do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto. Ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento, mas seria extremamente injusto deixar cerca de 17 milhões de pessoas com valor do Bolsa Família", disse Bolsonaro em Russas (CE), durante evento do projeto Jornada das Águas, iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional para a proteção de recursos hídricos.

Parte do auxílio será pago dentro do teto de gastos e parte fora. Segundo o desenho do projeto, os valores serão pago com recursos do atual Bolsa Família e outra porcentagem com um auxílio temporário. Serão gastos R$ 84 bilhões, sendo R$ 34,7 bilhões do orçamento do Bolsa Família e mais R$ 50 bilhões do auxílio temporário.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE