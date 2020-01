Bolsonaro confunde grosseria com simplicidade em foto de campanha

247 - Jair Bolsonaro postou, na manhã desta segunda-feira (20), no Twitter, uma foto gravando para a campanha presidencial de 2018. De um lado da mesa estava o então candidato aparece ao lado do deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), conhecido como Hélio Negão. Do outro, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) bebendo água direto de uma jarra.

Na legenda, ele escreve: "Esse foi o 'FUNDÃO' que me elegeu em 2018 e fez do @depheliolopes o campeão de votos no Rio. Para futuras eleições apenas trocaremos a jarra, por outra de cor verde, com investimento de R$ 9,90. – com @CarlosBolsonaro".