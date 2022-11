Bolsonaro consultou militares sobre questionar eleições, mas não teve apoio

Apoie o 247

247 - Horas antes de quebrar o silêncio sobre a derrota na eleição para Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro consultou militares das Forças Armadas sobre a possibilidade de judicializar o resultado das urnas, sob uma alegação de que Lula estaria inelegível em razão dos processos anulados da Lava Jato.

Segundo a CNN, a cogitação golpista chegou a receber o aval de uma das Forças e negada por outra, além do Exército, que teria sido o fiel da balança a não endossar a ideia de Bolsonaro. De acordo com a emissora, militares do Alto Comando do Exército Brasileiro estão fechados no posicionamento de aceitar o resultado das eleições presidenciais e descartam qualquer possibilidade de intervenção ou golpe.

" A CNN apurou que a leitura interna é de que as eleições ocorreram dentro da lisura do processo eleitoral e que não houve fraude comprovada nas urnas eletrônicas. Porém, a instituição não deve se posicionar sobre o assunto. A ordem na caserna é que esse posicionamento, se ocorrer, será por meio do Ministério da Defesa", afirma a CNN.

