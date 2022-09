Bolsonaro contraria empresários do setor de turismo, bares e restaurantes, e rejeita volta do horário de verão

Apoie o 247

247 - O governo federal descartou adotar horário de verão a partir de outubro e, com isso, contrariou pedido de comerciantes, que defendiam a medida para aquecer o movimento.

A declaração foi dada por Jair Bolsonaro à CNN em sua visita pelo interior de Tocantins. Segundo a emissora, Bolsonaro disse que a população já se acostumou com o fim do horário de verão.

Para Bolsonaro, a mudança do relógio prejudicava a maioria da população.

Os comerciantes do setor de turismo e alimentação defendiam o horário de verão porque, com ele, a maioria das pessoas deixava o trabalho ainda com a luz do sol e aproveitava a sensação do dia mais prolongado para sair com a família e amigos.

Estudos apresentados pelo governo dão conta de que o horário de verão, adotado no Brasil pela primeira vez em 1931, não gerava economia de energia, como no passado.

Isso porque o consumo aumentaria mais entre 11 da manhã e 15 horas, quando há mais aparelhos de ar condicionado ligados.

Em países da Europa, no entanto, o horário de verão continua a ser adotado. Nos Estados Unidos, o Senado aprovou projeto de lei para tornar essa mudança permanente a partir de 2023.





