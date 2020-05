Bolsonaro contrariou diretrizes de três associações médicas ao liberar cloroquina para tratar a Covid-19

Protocolo divulgado pelo governo Jair Bolsonaro contraria as diretrizes de 27 especialistas, que em nota conjunta de três associações médicas não recomendam o uso do medicamento para a doença edit

Revista Fórum - O protocolo sem qualquer assinatura divulgado pelo governo Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira (20) dando nova orientação aos médicos sobre o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 contraria as diretrizes de 27 especialistas, que em nota conjunta de três associações médicas nesta terça-feira (19) não recomenda o uso do medicamento para a doença.

O documento é chamado de “Diretrizes para o Tratamento Farmacológico da COVID-19. Consenso da Associação de Medicina Intensiva Brasileira [AMIB], da Sociedade Brasileira de Infectologia [SBI] e da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia [SBPT]”.

O texto lista 11 recomendações para não uso, em rotinas, desses fármacos, cujas aplicações são “embasadas em evidência de nível baixo ou muito baixo”.

