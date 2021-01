Bolsonaro convoca Guedes de surpresa após dizer que o país está quebrado e que não pode fazer nada

O ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompeu as férias para ir a uma reunião convocada por Jair Bolsonaro no Planalto. A reunião foi convocada após o próprio Bolsonaro dizer que "o Brasil está quebrado" e que não pode tomar medidas para retomar o crescimento edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, interrompeu as férias para ir a uma reunião convocada por Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Outros ministros também foram chamados. A reunião foi convocada após o próprio Bolsonaro dizer, nessa terça-feira (5), que "o Brasil está quebrado" e que "não pode fazer nada". O encontro no palácio começou por volta de 8h.

Guedes passa as férias em Brasília (DF) por causa da pandemia do coronavírus. Oficialmente, o período de descanso do ministro vai até sexta-feira (8).

O encontro consta nas agendas da ministra Tereza Cristina (Agricultura) e Milton Ribeiro (Educação).

O conhecimento liberta. Saiba mais