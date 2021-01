Bolsonaro convoca primeira reunião ministerial do ano, fora da agenda, para tratar da vacinação

Ontem (5), o presidente participou de outra reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar do avanço da agenda da imunização contra a Covid-19 no Brasil edit

247 - O presidente Jair Bolsonaro convocou a primeira reunião ministerial do ano nesta quarta-feira (6), não prevista na agenda formal, para tratar da questão do início da vacinação no Brasil.

Todos os ministros do primeiro escalão foram convocados, incluindo Paulo Guedes, que tinha recesso previsto para até o dia 11 deste mês.

Além dos ministros, estavam presentes o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e o advogado-geral da União, José Levi Mello do Amaral Júnior.

Na véspera da reunião, o presidente se reuniu com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para tratar do avanço da agenda da imunização contra a Covid-19 no Brasil.

