Bolsonaro convoca reunião para discutir permanência de Decotelli

Segundo convidado para a reunião, as fraudes no currículo do novo ministro não agradaram Jair Bolsonaro

247 - Jair Bolsonaro convocou uma reunião com ministros do Palácio do Planalto e com lideranças do governo para discutir a permanência do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, de acordo com o site O Antagonista. O novo ministro teve até sua posse oficial adiada.

Um dos convidados para a reunião, que não quis se identificar, afirmou ao site que Bolsonaro não gostou das fraudes descobertas no currículo de Decotelli e disse que sua indicação “subiu no telhado”.

O governo Bolsonaro voltou a entrar em contato com outros nomes para ocupar o MEC.

