Bolsonaro cria ‘cortina de fumaça’ para não mudar a política de preços da Petrobras, diz deputado do PSD

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, criticou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto que impede a aplicação de alíquotas do ICMS em patamares iguais aos de produtos supérfluos para bens e serviços relacionados aos combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo, considerando-os essenciais e indispensáveis.

“Essa proposta colocada em votação é mais uma cortina de fumaça para tirar a responsabilidade do presidente de resolver a política de preços da Petrobras baseada nesse PPI famigerado baseado no dólar”, disse o parlamentar em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247..

“Não tem cabimento o que foi colocado em votação. Temos um compromisso de tentar reduzir os impostos no Brasil, mas não fazer aquele tipo de votação num período antes da eleição, dando a entender que ele é o defensor das pessoas mais pobres, dos mais necessitados que estão abaixo da linha da pobreza que não consegue comprar um botijão de gás”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O parlamentar lembrou que Bolsonaro prometeu em vídeo feito antes das eleições “que ia apoiar as pautas dos caminhoneiros e uma delas era a mudança da política de preços da Petrobrás”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma proposta inócua que não fará diferença. Lá na frente vai ser engolido pela variação do dólar e do barril do petróleo. Essa suposta redução dos preços dos combustíveis, apesar de ter outros itens como energia elétrica, foi mais uma jogada eleitoreira para tentar desfazer a imagem do presidente que não cumpre o que prometeu em campanha. A política dele e de Paulo Guedes só favorece o grande capital internacional. Atende ao grande empresariado brasileiro deixando de lado a maioria das pessoas abaixo da linha da pobreza”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE