Bolsonaro critica anulação de processos de Lula e diz que "Fachin tem fortes ligações com o PT"

Jair Bolsonaro criticou a decisão de Edson Fachin de anular as condenações de Lula pela Lava Jato de Curitiba e criticou os governos petistas. Se for candidato em 2022, Lula deve ser seu principal adversário nas eleições edit

247 - Jair Bolsonaro disse, nesta segunda-feira, 8, que Edson Fachin “tem forte ligação com PT” após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir anular todos os processos contra o ex-presidente na Lava Jato de Curitiba, alegando que a Justiça do Paraná não tem competência para julgar o caso.

"Qualquer decisão dos 11 ministros, é possível prever o que eles pensam e colocam no papel. O ministro Fachin tem uma forte ligação com o PT, não nos estranha uma decisão nesse sentido. É uma decisão. Foi monocrática, mas vai ter que passar pelo plenário para que tenha a devida eficácia", disse Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil.

"As bandalheiras que esse governo fez estão claras perante toda a sociedade. Foi uma administração catastrófica do PT no governo. Acredito que o povo brasileiro não quer ter um candidato desse nas eleições. A Bolsa foi lá para baixo e o dólar foi lá pra cima", completou Bolsonaro, cujo principal adversário nas eleições de 2022 deve ser Lula, se for candidato.

"Não sou jurista, mas é questão de plenário abrir isso aí", finalizou.

Decisão de Fachin

Fachin anulou nesta segunda-feira, 8, todas as condenações contra o ex-presidente Lula, proferidas pelo ex-juiz Sérgio Moro e pela juíza Gabriela Hardt no âmbito da Operação Lava Jato.

Ele concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar quatro processos que envolvem Lula –o do triplex, o do sítio de Atibaia, o do Instituto Lula e o de doações para o mesmo instituto.

Na decisão, Fachin declara a "nulidade" dos atos decisórios, inclusive do recebimento das denúncias contra Lula.

O habeas corpus agora contemplado por Fachin foi apresentado pelos advogados Cristiano Zanin e Valeska Martins em 3 de novembro de 2020.

Com a decisão do ministro do STF, o ex-presidente Lula volta a ser elegível. Todo o cenário político muda com a decisão.

