Bolsonaro critica imprensa e pede sugestões a líderes partidários para financiar Renda Cidadã

247 – Após ser questionado por veículos de imprensa sobre o financiamento do Renda Cidadã, programa anunciado para substituir o Bolsa Família, Jair Bolsonaro disse na manhã desta terça-feira (29) que "a imprensa não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos" e que está aberto a “sugestões juntamente com os líderes partidários”. A reportagem é do jornal Folha de S. Paulo.

"A imprensa, que tanto apoiou o fique em casa, agora não apresenta opções de como atender a esses milhões de desassistidos", escreveu Jair Bolsonaro em postagem realizada através do Twitter. "A responsabilidade fiscal e o respeito ao teto são os trilhos da Economia. Estamos abertos a sugestões juntamente com os líderes partidários", acrescentou.