Bolsonaro debocha de Fux e "convida" presidente do STF para atos golpistas do 7 de setembro

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro ironizou o discurso do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, sobre os atos golpistas do 7 de setembro. Durante live semanal, o chefe do Executivo chegou a “convidar” Fux para os atos.

“Hoje eu assisti o ministro Fux dizendo algo parecido com… ‘só há democracia quando há respeito pela Constituição’. Parabéns, ministro, é isso que nós queremos. Tá convidado a participar comigo do movimento”, debochou Bolsonaro em live.

“Queremos respeito à Constituição. Infelizmente, em Brasília, uma ou outra pessoa não está respeitando. Não pode um ou dois de nós mandar ser censurado, prender, fazer busca e apreensão”, completou. Ele faz referência aos ministros Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso, do STF.

