Bolsonaro decide não ir mais a Davos; governo enviará representante

247 - Jair Bolsonaro cancelou oficialmente a ida ao Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, marcado para final de janeiro. O porta-voz da presidência, Otávio Rêgo Barros afirmou: "o presidente e uma equipe de assessores analisam uma série de aspectos —aspectos econômicos, aspectos de segurança, políticos. E o somatório desses aspectos, quando levados à apreciação do presidente, ele viu que não era o caso de participar desse fórum"

A reportagem do portal Uol destaca que "na segunda (6), Bolsonaro disse que a viagem dele estava em xeque por questões de segurança após a escalada da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Ontem, por outro lado, disse que estava de pé. Agora, decidiu abortar a ida de vez."

A matéria ainda acrescenta que "apesar da fala do próprio presidente na segunda, hoje, o porta-voz negou que o cancelamento tenha relação com o conflito no Oriente Médio. Barros preferiu minimizar o fator segurança e disse ter sido devido ao 'somatório de análises'."