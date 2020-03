247 - Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira, 5, durante sua live semanal nas redes sociais, o direito de policiais militares matarem sem ser punidos.

"Se no combate ali morreu três, quatro ou dez bandidos, ele [o soldado] vai pra casa tranquilo", disse Bolsonaro para defender seu projeto de excludente de ilicitude, ao defender restrição ao uso de decretos de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

O capitão da extrema-direita classificou o motim da PM do ceará como uma greve. "Greve, olha o que falei, greve. A imprensa nos governos anteriores falava em greve e no meu governo é motim", acusou Bolsonaro, ignorando que a Constituição proíbe forças de segurança de fazerem greves como as que foram feitas no Ceará.

Na mesma transmissão, Jair Bolsonaro também culpou a imprensa corporativa brasileira pelo fiasco do desempenho do PIB de 2019 (leia mais no Brasil 247).