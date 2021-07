Bolsonaro defende Pazuello, que aparece em vídeo negociando CoronaVac 3 vezes mais cara: Brasília é "paraíso dos lobistas"

Bolsonaro minimizou o papel do general da ativa na reunião. Ele disse que "propina é pelado na piscina" edit

247 - Ao sair do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado, Jair Bolsonaro voltou a defender o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello das acusações de que estaria envolvido no esquema de corrupção no Ministério da Saúde.

O jornal Folha de S.Paulo denunciou que o general da ativa negociou com uma empresa privada a compra de 30 milhões de doses da CoronaVac a um valor 3 vezes superior ao negociado pelo Instituto Butantan, que é o único autorizado a representar esse imunizante no Brasil. O fato teria ocorrido em março deste ano, na mesma época em que propinas eram negociadas na Saúde.

Bolsonaro minimizou o papel de Pazuello no caso, dizendo que Brasília é o "paraíso dos lobistas".

"Se eu estivesse na Saúde, eu teria apertado a mão daqueles caras todos. O receber... ele não estava sentado à mesa. Geralmente, teria uma fotografia dele sentado à mesa e negociando. E se fosse propina, não daria entrevista, meu Deus do céu, não faria aquele vídeo. Geralmente quando se fala em propina, é pelado e dentro da piscina", disse Bolsonaro.

"Não tem um centavo nosso despendido com essas pessoas", prosseguiu. "Vocês acham que no bolo, naquelas reuniões do Planalto, chega um cara (e diz): 'Po, eu tenho uma vacina' e apresenta para o ministro… Eles nem dão bola pro cara. Brasília é o paraíso dos lobistas, dos espertalhões".

