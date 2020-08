“Bolsonaro defende ditadura e tortura", afirma Barroso que diz que sociedade segue resiliente

247 - Ao participar de um evento promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso sobre “Respostas Constitucionais a Retrocessos na Democracia”, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que Jair Bolsonaro “defende a ditadura e a tortura”, mas a sociedade tem se mostrado “resiliente” a respeito dos ataques à democracia.

“Temos um presidente que defende a ditadura e a tortura e ninguém jamais considerou alguma solução diferente do respeito à igualdade constitucional”, disse Barroso, afirmando que as manifestações autoritárias do governo, a exemplo de declarações elogiosas à ditadura militar, têm sido prontamente rechaçadas pela sociedade civil.

“Em face de manifestações autoritárias, tanto pelo presidente ou por pessoas próximas a ele, inclusive evocando a época da ditadura militar, a sociedade civil reagiu a isto com vigor, condenando os ataques às instituições e levando os autores destes ataques a retirarem-nos”, pontuou.

Barroso citou ainda os ataques de Bolsonaro contra jornalistas. “Embora frequentemente atacada pelo próprio presidente, a imprensa no Brasil é plural, independente e fortemente crítica do governo. Tanto este, eu diria, como dos governos anteriores. Portanto, uma coisa que acho que contribui com esta resiliência da democracia no Brasil é justamente a liberdade, independência e até o poder da imprensa brasileira”, avaliou o ministro.

