Bolsonaro deixa Lula em segunda plano e ataca Janja em conversas com aliados

Apoie o 247

ICL

247 - Um dos principais alvos das conversas de Jair Bolsonaro (PT) com aliados desde que voltou ao Brasil, no início de abril, tem sido a primeira-dama Rosângela Silva, esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, integrantes do PL avaliam que Janja, como a primeira-dama é conhecida, tem pretensões políticas, o que teria levado Bolsonaro a tê-la como alvo.

De acordo com a Constituição, porém, Janja não poderia tentar um cargo no Legislativo ou Executivo. Apesar disso, segundo a reportagem, advogados ligados ao PT vislumbram a existência de uma brecha legal para que ela possa se candidatar, caso deseje.

“Em 2002, o Tribunal Superior Eleitoral permitiu que Rosinha Garotinho, primeira-dama do Rio de Janeiro naquela ocasião, pudesse se candidatar à sucessão do marido, Anthony Garotinho”, destaca o periódico.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.