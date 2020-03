“Bolsonaro deixou de ser problema político e se tornou um problema sanitário”, diz Boulos

Revista Fórum - Em entrevista ao Fórum Onze e Meia nesta sexta-feira (27), o líder do MTST, Guilherme Boulos (PSOL), disse que o presidente Jair Bolsonaro “não tem condições de governar o país”, especialmente neste momento de pandemia do coronavírus. Boulos defendeu a saída de Bolsonaro da presidência, seja por meio de impeachment ou da renúncia.

“Se havia alguma dúvida de que o Bolsonaro não tem condições de governar o país, essa dúvida acabou há duas semanas atrás, quando ele contrariou todas as orientações das autoridades de saúde e fez um “terraplanismo” na saúde pública, orientando as pessoas ao um suicídio coletivo”, disse o líder do MTST, em referência à convocação do presidente aos atos golpistas do dia 15 de março, em meio à pandemia do novo vírus.

“Bolsonaro deixou de ser um problema só político, se tornou um problema sanitário, um problema de saúde pública. Se tivesse um pingo de dignidade, renunciaria, porque a renúncia é o caminho menos doloroso e mais rápido. Agora, não dá para se esperar bom senso de Bolsonaro”, continuou.

