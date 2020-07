Bolsonaro demonstrou que a cloroquina não tem eficácia contra a covid, diz infectologista

247 - Em entrevista ao colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, o infectologista Marcos Boulos, ex-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e integrante do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo, afirmou que Jair Bolsonaro, que diz tersido contaminado pela Convid-19, mostrou que a cloroquina não é eficaz.

"O próprio presidente demonstrou que a cloroquina não tem eficácia contra a covid por conta da demora em estar livre do vírus", destacou o infectologista.

Na semana passada, Bolsoanro informou que fez o terceiro exame de Covid testando positivo. Ele está há mais de 15 dias com coronavírus.

"Ele evoluiu como a maior parte das pessoas, bem e independente do uso de qualquer medicamento", acrescentou.

Bolsoanro diz que faz uso da cloroquina e faz a defesa do medicamento em lives e entrevistas como tratamento da doença, apesar da comunidade científica e médicos afirmarem que o fármaco não tem eficácia comprovada, especialmente para casos leves e moderados.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.