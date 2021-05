Bolsonaro desafia a Constituição brasileira e sugere sessões do STF precedidas por orações evangélicas

247 – Jair Bolsonaro defendeu neste sábado a indicação de um evangélico à próxima vaga de ministro Supremo Tribunal Federal e sugeriu uma violação ao princípio da laicidade do estado, garantida pela Constituição brasileira. "Imaginem, no Supremo Tribunal Federal, as sessões começarem com uma oração por parte desse ministro [que será indicado por mim]?", afirmou. Confira:

🇧🇷 Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro novamente afirmou que deve indicar um nome "terrivelmente evangélico" para a vaga de Marco Aurélio no STF.



"Imaginem, no Supremo Tribunal Federal, as sessões começarem com uma oração por parte desse ministro?". pic.twitter.com/vqmpUFVpP8 — Eixo Político (@eixopolitico) May 8, 2021

