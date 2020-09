"Bolsonaro descreve país imaginário em discurso na ONU", diz diretora da Oxfam Brasil

247 - Após o discurso de Jair Bolsonaro repleto de mentiras na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), transmitido nesta terça-feira (22), a diretora executiva da Oxfam Brasil, Katia Maia, afirmou que “o governo atual se especializou em disseminar a 'pós-verdade' para eximir-se da responsabilidade pelos graves problemas que o país enfrenta. E isso em nada contribui para que tenhamos as soluções necessárias”.

Katia ainda disse que "o mundo precisa da verdade para superar seus desafios”.

“O Brasil é um país diverso, com uma riqueza natural inigualável, que costumava ter na sua diplomacia os valores da solidariedade, do respeito aos direitos humanos, da construção do consenso e do respeito a outras nações. O Brasil é uma república onde o Estado é laico e onde deve haver espaço para todos os credos e religiões. Isso é inegociável!, acrescentou a diretora.