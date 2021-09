Bolsonaro desloca comitiva até a Bahia para inaugurar 10 km de rodovia

A viagem é o início de uma peregrinação pelo país, em que o presidente tenta conter sua queda de popularidade com algumas inaugurações e entregas edit

Metrópoles - Em comemoração aos seus mil dias de governo, completados nesta segunda-feira (27), o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) deslocou sua comitiva para ir à Bahia, onde entrega nesta terça-feira (28), dez quilômetros de asfalto em uma rodovia.

A viagem é o início de uma peregrinação pelo país, em que o presidente tenta conter sua queda de popularidade com algumas inaugurações e entregas. A primeira delas é em Teixeira de Freitas (BA), onde o governo anuncia com foguetório, pompa e circunstância a construção de dez quilômetros em uma rodovia.

Bolsonaro usou durante a inauguração um broche com o nome do Auxílio Brasil. O programa, criado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família, foi aprovado pelo Congresso Nacional nesta segunda-feira. Ele permite a abertura de crédito suplementar para atender a despesas de assistência social no enfrentamento da pandemia de covid-19.

