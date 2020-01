Bolsonaro desmente Doria e cutuca: 'quando você for presidente da República, daí é fácil'

Jair Bolsonaro desmentiu o governador João Doria sobre a privatização de portos e aproveitou para cutucar o tucano na possível disputa em 2022 para a Presidência da República: "Quando você for presidente da República, daí é fácil" edit

Mantendo o tom permanente de campanha eleitoral, Jair Bolsonaro aproveitou a sua live semanal nas redes sociais para cutucar o governador de São Paulo, João Doria (PSDB-SP), nesta quinta-feira (9), e dizer que o tucano faltou com a verdade ao falar sobre a privatização dos portos de Santos e de São Sebastião ainda neste ano.

“O ministro [da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas] desmentiu essa informação. Com todo respeito, quem pode falar pelo ministro sou eu. Quando você for presidente da República, daí é fácil. Só se empenhar, estar ao lado da verdade, trabalhar pelo seu estado, ajudar com a Polícia, que o senhor chega lá um dia”, disse Bolsonaro em tom irônico.

Bolsonaro ainda chamou Doria de “desinformado” e desmentiu o governador, afirmando que os planos do governo é privatizar os portos apenas para 2021.

“Nosso querido governador de São Paulo disse ontem que o ministro [da Infraestrutura] Tarcísio Gomes de Freitas ia privatizar os portos de Santos, de São Sebastião. Lamento, porque você está desinformado. Não vou dizer que o senhor quis mentir, mas está completamente desinformado”, disse.