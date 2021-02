Bolsonaro determina por decreto que postos informem composição do preço de combustíveis

Jair Bolsonaro assinou um decreto que obriga postos de gasolina a informar a composição do valor cobrado por combustíveis na bomba edit

247 - Jair Bolsonaro assinou nesta segunda-feira (22), um decreto que obriga postos de gasolina a informar a composição do valor cobrado por combustíveis na bomba. Os postos também deverão detalhar informações sobre programas de fidelização

A Secretaria-Geral da Presidência alega que os consumidores terão mais clareza dos elementos que resultam no preço final.

O decreto também obriga os postos a dispor informações sobre os descontos vinculados ao uso de aplicativos de fidelização, informa a Secretaria-Geral, em nota.

A norma deve ser publicada no Diário Oficial da União de terça-feira (23), informa a Folha de S.Paulo.

O temor de Bolsonaro é que a insatisfação com os altos preços dos combustíveis leve a uma nova greve de caminhoneiros, como a que paralisou o Brasil em 2018.

O governo teme também um desgaste ainda maior da imagem do presidente com o aumento da insatisfação da população pelo aumento do custo de vida que a alta dos preços dos combustíveis acarreta.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.