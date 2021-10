Bolsonaro deve “pagar" se falou sem “base científica”, diz Lira sobre fake news ligando vacina à Aids

“Se não tiver nenhuma base científica para isso [que disse], ele vai pagar pela declaração”, disse o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a live em que Jair Bolsonaro associou, sem provas, as vacinas contra a Covid a um suposto aumento nos casos de Aids edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que Jair Bolsonaro “terá que pagar” caso não consiga provar, com bases científicas, a declaração que fez na semana passada, durante uma transmissão on line, relacionando um aumento nos dos casos da síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) à vacinação contra a Covid-19. A informação é do Metrópoles.

“Se não tiver nenhuma base científica para isso [que disse], ele vai pagar pela declaração”, afirmou o parlamentar, nesta segunda-feira (25), durante um seminário promovido pelo setor do agronegócio transmitido pela internet.

A live em que Bolsonaro divulgou a fake news, realizada na semana passada, foi removida pelo Facebook de todas as suas plataformas, incluindo o Instagram. Os senadores da CPI da Covid também afirmaram que o relatório final do colegiado, que será votado nesta terça-feira (26), irá incluir a sugestão para que as redes sociais suspendam ou promovam o banimento definitivo de Jair Bolsonaro das plataformas em função da divulgação de notícias falsas.

PUBLICIDADE

O caso também será encaminhado para o Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do inquérito das fake news.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE