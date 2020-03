Bolsonaro deverá fazer pronunciamento sobre "suposto" apoio da OMS pelo fim do isolamento e volta ao trabalho

Jair Bolsonaro deverá fazer novo pronunciamento nesta terça-feira (31) para dizer que a OMS, agora, estaria apoiando sua posição pelo fim do isolamento e pelo retorno ao trabalho. A OMS, contudo, mantém sua posição sobre a necessidade do isolamento frente ao coronavírus edit

247 - Jair Bolsonaro deverá realizar um novo pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão nesta terça-feira (31) acerca das medidas adotadas pelo governo no enfrentamento ao novo coronavírus. Nesta manhã ele indicou que que deverá falar sobre a entrevista do diretor-presidente da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, que, segundo ele, mudou de posição e agora estaria apoiando a sua posição pelo fim do isolamento social e pelo retorno ao trabalho. A OMS, contudo, mantém sua posição inicial sobre a necessidade de se manter o isolamento.

“Vocês viram o que o diretor presidente da OMS falou? Que tal eu ocupar a rede nacional de rádio e tevê para falar sobre isso? É uma boa ou não?”, disse Bolsonaro nesta terça-feira ao se encontrar com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada. Mais cedo, ele havia publicado um vídeo nas redes sociais com trechos editados e fora do contexto da entrevista do diretor da OMS.

Em sua fala, Ghebreyesus afirmou que é necessário levar em conta as necessidades dos trabalhadores mais pobres, mas também reforçou a importância do isolamento social e a necessidade da atuação dos governos para resguardar a população.

