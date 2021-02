Bolsonaro dispensa processo licitatório para compra de equipamentos de veículos espaciais

O decreto assinado por Jair Bolsonaro tem como objetivo a aquisição de equipamentos para serem usados no Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara (MA), cedido aos EUA, devido à política entreguista do governo e que viola a soberania nacional edit

247 - Jair Bolsonaro editou um decreto, publicado nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU) e que autoriza a dispensa de licitação na contratação de obras e serviços referentes ao lançamento de veículos espaciais. O objetivo é a aquisição de equipamentos para serem usados no Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara (MA), cedido aos Estados Unidos em acordo feito no primeiro ano de seu governo. O Centro também pode ser usado por empresas privadas desde o ano passado.

De acordo com um comunicado da Secretaria-Geral da Presidência, "a medida irá possibilitar ganhos tecnológicos na área espacial, com a exploração do serviço de lançamento de veículos espaciais".

O decreto também foi assinado pelos ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional).

