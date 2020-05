Bolsonaro divulga vídeo para defender direito de seu filho Carlos xingar

247 - Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em suas redes na manhã desta segunda-feira (18) para defender seu filho Carlos, Olavo de Carvalho e desfechar mais um ataque à imprensa e à esquerda. O vídeo é uma peça de Fernanda Salles, assessora do deputado estadual Bruno Engler (PSL-MG), da ala radical do bolsonarismo e atuante no portal do blogueiro Allan dos Santos, Terça Livre, um dos líderes da rede de fake news bolsonarista.

O vídeo mostra Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), xingando outro político da tribuna dna Câmara dos Vereadores do Rio. “Vereador cabeça de balão. Respeito é o cacete, respeito quem eu quiser”, diz Carlos no vídeo. O xingamento é apresentado como um “ato de coragem”.

Olavo de Carvalho aparece no vídeo atacando o “politicamente correto” e afirmando que a extrema-direita seria alvo de censura da mídia e de uma opinião pública supostamente polarizada pela esquerda.

“Todo mundo no século 21 está submetido a esse tipo de opressão. Se você vê um homem que diz que é mulher, você tem que dizer que é mulher, senão pode ir para a cadeia. Como é que é isto? Eu to vendo um rinoceronte e tenho que dizer que é uma galinha?”, questiona o guru, em fala transfóbica.

