Bolsonaro diz à bancada ruralista que, se reeleito, poderá ter quatro ministros "alinhados" no STF

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Jair Bolsonaro afirmou a integrantes da bancada ruralista no Congresso Nacional que, caso seja reeleito, poderá ter quatro ministros "alinhados" no Supremo Tribunal Federal (STF). Duas novas vagas serão abertas na Corte em 2023, após a aposentadoria compulsória de Ricardo Lewandowski e Rosa Weber.

"Quem se eleger presidente no ano que vem, no primeiro semestre de 23 indica mais dois (ministros) para o Supremo. Se for alinhado conosco, 10. Ficam quatro garantidos lá dentro. Além de outros que já votam... Não é que votam com a gente, votam com as pautas que têm que ser votadas do nosso lado. Então, vamos ter tranquilidade por parte do Judiciário. Isso é primordial", disse Bolsonaro, durante café da manhã no Palácio do Planalto com membros da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), nesta quarta-feira (6).

O chefe de governo mencionou o voto do ministro Nunes Marques, indicado por ele, no julgamento do marco temporal sobre terras indígenas e disse que André Mendonça seguiria a "mesma linha". Mendonça ainda não foi sabatinado pelo Senado.

PUBLICIDADE

A FPA é composta por 244 deputados e 39 senadores e faz parte da base de apoio de Bolsonaro no Congresso Nacional. Eis a lista de congressistas que participaram da reunião:

Senadores: Eduardo Gomes (MDB-TO); Wellington Fagundes (PL-MT); Luiz Carlos Heinze (PP-SC); Nelsinho Trad (PSD-MS).

PUBLICIDADE

Deputados: Sérgio Souza (MDB-PR); Ricardo Barros (PP-PR); Christino Áureo (PP-RJ); Vermelho (PSD-PR); Josivaldo Jp (Pode-MA); Caroline De Toni (PSL-SC) General Girão (PSL-RN); Coronel Chrisóstomo (PSL-RO); Celso Maldaner (MDB-SC); Covatti Filho (PP-RS); Jerônimo Goergen (PP-RS); Zé Mário Schreiner (DEM-GO); Carla Zambelli (PSL-SP); Pedro Lupion (DEM-PR); João Carlos Barcelar (PL-BA); Evair de Melo (PP-ES); Aline Sleutjes (PSL-PR); Bia Kicis (PSL-DF); Soraya Manato (PSL-ES); Júlio César (PSD-PI); Domingos Sávio (PSDB-MG); Diego Garcia (Pode-PR); José Rocha (PL-BA); Luiz Nishimori (PL-PR); Alceu Moreira (MDB-RS); Felício Laterça (PSL-RJ); Herculano Passos (MDB-SP); Giovani Cherini (PL-RS); José Medeiros (Pode-MT); Benes Leocádio (Republicanos-RN); Emidinho Madeira (PSB-MG); Capitão Augusto (PL-SP); Coronel Armando (PSL-SC); Mauro Pereira (MDB-RS); Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF); Coronel Tadeu (PSL-SP). (Com informações do Globo).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE